Również w poniedziałek o godz. 14 uczniowie podejdą do matury rozszerzonej z języków mniejszości narodowych.

Matura 2024. Język polski, historia i fizyka. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

We wtorek ponad 15 tysięcy absolwentów szkół średnich podejdzie z kolei do egzaminu z historii. Matura rozpocznie się o godz. 9. Na rozwiązanie arkusza CKE abiturienci będą mieć 180 minut. W arkuszu pojawić może się od 26 do 39 zadań. W 2023 roku było ich 26 (wraz z podpunktami). Za bezbłędne rozwiązanie arkusza w formule 2023 (nowej) uzyskać można 60 punktów.