Arkusz CKE matury 2024 z fizyki składać może się z od 25 do 35 pytań, spośród których większość stanowią zadania otwarte. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich poleceń do zdobycia jest maksymalnie 60 punktów.

Matura 2024. Fizyka, poziom rozszerzony. Kiedy egzamin, gdzie arkusz CKE?

W poprzednim roku na maturze z fizyki rozszerzonej w formule 2023 uczniowie zdobywali średnio 43 proc. punktów. Zdecydowanie niższy był wynik w przypadku starej formuły (2015), wyniósł on średnio 16 proc.

Matura z fizyki nie jest obowiązkowa. Test napiszą w czwartek jedynie ci uczniowie, którzy zadeklarowali wcześniej taką wolę. Jak wynika ze statystyk Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do egzaminu z tego przedmiotu podejdzie 15,5 tysiąca abiturientów. To mniej niż rok temu, kiedy to fizykę zdawało ponad 19 tysięcy absolwentów.