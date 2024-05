Wtorek 7 maja to pierwszy dzień matur 2024. Absolwenci szkół średnich o 9:00 przystąpili do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W przypadku formuły 2023 uczniowie mieli do dyspozycji 240 minut, z kolei zgodnie z formułą 2015 - 170 minut.

Krótko po starcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy maturalnych. Okazało się, że jeden ze zdających - wbrew regulaminowi - wniósł na salę telefon. Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin tej osoby został unieważniony. Więcej o tej sprawie można przeczytać tutaj.

Matura 2024: "Przeciek" egzaminu z języka polskiego. Tematy rozprawki

Dzięki "przeciekowi" z sali egzaminacyjnej szybko poznaliśmy tematy wypracowania matury w formule 2023. Wersję tę potwierdzili także pierwsi wychodzący z sali maturzyści.

Tematy wypracowań maturalnych w formule 2023 to:

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Z kolei maturzyści zdający w formule 2015 mieli do wyboru trzy tematy. W przypadku pierwszego do polecenia dołączono fragment III części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Do drugiego tematu fragment "Potopu" Henryka Sienkiewicza, a do trzeciego utwór "Ulga na wiosnę" Urszuli Kozioł.

Aby zdać maturę 2024 z języka polskiego, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku arkusza opracowanego w formule 2023 do zgromadzenia abiturienci mieli maksymalnie 60 punktów, a w formule 2015 - 70 punktów. Reklama

Matura 2024: Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano terminy dodatkowe: od 3 do 17 czerwca 2024 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.

Wyniki matury 2024 zostaną ogłoszone w całym kraju 9 lipca. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 10 września 2024 roku.

