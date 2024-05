Już we wtorek o godzinie 9 ruszy maturalny maraton. W pierwszej kolejności tegoroczni abiturienci zmierzą się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura z polskiego to jeden z obowiązkowych egzaminów pisemnych z progiem zdawalności - aby pozytywnie zaliczyć test uczeń musi zdobyć co najmniej 30 procent punktów.

Matura 2024, język polski na poziomie podstawowym

Z testem w formule 2023 (tzw. nowej) zmierzą się absolwenci czteroletniego liceum oraz pięcioletniego technikum. Formuła 2015 (tzw. stara) dostosowana jest do wymogów egzaminacyjnych dotyczących uczniów, którzy uczyli się w gimnazjum.

Na egzamin pisemny z języka polskiego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport, a także długopis z czarnym atramentem. Można mieć ze sobą także butelkę wody. Zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, za co ukaranym można zostać poprzez unieważnienie egzaminu.

Matura 2024 z języka polskiego. Jakich zadań się spodziewać?

Następnie uczeń musi wypełnić test historycznoliteracki. Na podstawie podanych fragmentów tekstów z różnych epok maturzysta rozwiązuje poszczególne zadania, wykazując się wiedzą z historii literatury i lektur. Ostatnia część to wypracowanie. Uczeń ma za zadanie stworzyć wypowiedź argumentacyjną na jeden z dwóch podanych tematów.

Inaczej prezentuje się egzamin maturalny w formule 2015. Składa się on z zadań opartych na dwóch tekstach źródłowych , które sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem i argumentowania, a także posługiwania się poprawną polszczyzną. Druga część to wypracowanie.

Matura 2024 z języka polskiego. Za to zadanie możesz uzyskać najwięcej punktów

Na maturze z języka polskiego najwięcej punktów można zdobyć właśnie z wypracowania. Zadanie zawiera dwa tematy, które są tezą do rozważań nad danym zagadnieniem.

Po wybraniu jednego z nich uczeń musi przekazać swoje rozważania, odwołując się do jednej z wybranych samodzielnie lektur obowiązkowych. Polonista z jednego z łódzkich liceów Piotr Szwed w rozmowie z Interią radził jednak, by w miarę możliwości powołać się np. na dwie pozycje.

- Oczywiście jeśli pasuje to do tematu - wyjaśnia. - Jeśli pierwszy przykład, na który się powołają, nie będzie do końca trafiony, zawsze jest szansa, że drugi przykład będzie lepszy - podpowiadał.