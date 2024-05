Matura 2024. Kolejne egzaminy na poziomie rozszerzonym

Nie tylko matura 2024. Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Harmonogram

Testy dla uczniów kończących swoją przygodę ze szkołą podstawową odbędą się od 14 do 16 maja. W dniach tych uczniowie podejść będą musieli do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski - pod warunkiem, że jest to język, którego absolwent uczył się w ramach obowiązkowych lekcji w szkole). Szczegółowy harmonogram poniżej: