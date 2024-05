We wtorek maturalny maraton rozpoczął się od pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego. Z kolei w środę na abiturientów czekała królowa nauk. Egzamin maturalny 2024 z matematyki rozpoczął się równo o godz. 9. Podobnie jak w przypadku języka polskiego - testy przygotowane zostały w dwóch formułach.

Praca z arkuszem w formule 2023 potrwa 180 minut, z kolei w formule 2015 170 minut. Egzamin z matematyki to jeden z obowiązkowych egzaminów z progiem zdawalności - aby zaliczyć maturę, trzeba zdobyć co najmniej 30 procent możliwej do zgromadzenia liczby punktów. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 roku.