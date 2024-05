W czwartek 9 maja abiturienci podejdą do trzeciego obowiązkowego egzaminu maturalnego w formie pisemnej - testu z języka obcego nowożytnego. Jak wygląda egzamin, ile punktów można zdobyć, co trzeba umieć i - co najważniejsze - gdzie po teście szukać w Interii arkusza CKE i rozwiązań? Poniżej wszystkie najważniejsze informacje o maturze 2024 z języka angielskiego.