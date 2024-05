Matura - najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka - tradycyjnie budzi emocje. Ostatnie dni przed egzaminami abiturientom wypełnia nauka, ale często także narastający z każdą godziną stres. Stojący przed egzaminami maturalnymi uczniowie próbują rozładowywać go na rozmaite sposoby - angażują się w dyskusje na forach i w mediach społecznościowych, próbują przewidywać , co będzie na egzaminach i sięgają po sprawdzone w przestrzeni internetowej memy.

Matura 2024. Emocje i obawy maturzystów. Mnożą się przewidywania

Matura 2024. CKE ostrzega, tak maturzyści radzą sobie ze stresem

W reakcji na takie działania CKE w 2023 roku wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia, które na tegorocznej maturze mają zostać dodatkowo zaostrzone. Mimo że sprawa jest poważna, uczniowie chętnie nawiązują do incydentów, tworząc memy czy odwołując się do nich w kontekście swoich obaw co do stopnia przygotowania przed maratonem egzaminacyjnym.