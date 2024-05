Matura 2024: Ten egzamin zbiera największe żniwo. Wyniki mają drugie dno

W środę maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Przedmiot ten jest tradycyjnie najczęściej oblewanym przez absolwentów szkół średnich. Przekroczenie progu 30 proc. nie udaje się co dziesiątemu zdającemu. Mimo to, średni wynik egzaminu z matematyki jest wyższy niż w przypadku tego z języka polskiego.