Choć do głównej matury w maju 2024 roku zostało jeszcze kilka miesięcy, to uczniowie już dzisiaj rozpoczną trzydniowy egzaminacyjny maraton. Już o godzinie 9 rozpoczęli rozwiązywać zadania z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin próbny potrwa 240 minut.

W trakcie matury próbnej abiturienci rozwiązywać będą rozmaite zadania, m.in. na podstawie tekstów nieliterackich. Przyjdzie im również stworzyć teksty - w pierwszym arkuszu notatkę syntetyzującą , a w drugim wypowiedź argumentacyjną . W treści liczącej co najmniej 300 wyrazów maturzysta musi uwzględnić co najmniej dwa utwory literackie, w tym jeden z listy lektur obowiązkowych oraz dowolne konteksty.

Matura 2024 na horyzoncie. Maturzyści rozpoczynają egzaminy próbne

Ogłaszając terminy matur próbnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreślała, że organizacja egzaminów jest dobrowolna a decyzja w tym zakresie należy do dyrektorów szkół.

Większość placówek zdecydowała się na przeprowadzenie testów, bo to szansa zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, by sprawdzić poziom przygotowania i zlokalizować ewentualne braki i mieć szansę, by nad nimi popracować.