Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym był obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę. Test rozpoczął się 8 maja o godzinie 9. W przypadku formuły 2023 uczniowie mieli do dyspozycji 180 minut, z kolei zgodnie z formułą 2015 - 170 minut. Łącznie do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 293 tys. maturzystów .

Test z matematyki to jeden z tych z progiem zdawalności - aby zaliczyć maturę, trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. możliwej do zgromadzenia liczby punktów.