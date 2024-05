Matura 2024 z języka polskiego. Jak wygląda?

Matura z języka polskiego w 2024 roku w formule 2023 składa się z trzech części. Pierwsza to język polski w użyciu, która obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz notatkę syntetyzującą. Są to głównie zadania otwarte.

Matura z języka polskiego. Doszło do incydentu

Matura 2024. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Matura 2024: Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano terminy dodatkowe: od 3 do 17 czerwca 2024 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.