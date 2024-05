Na pisemnym egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie mają do rozwiązania zarówno zadania testowe - w tym ze słuchu - jak i muszą stworzyć samodzielnie wypowiedź pisemną na zadany temat (od 80 do 130 słów).

W trakcie oceny egzaminator bierze pod uwagę: znajomość środków językowych, jakość, spójność i logikę wypowiedzi, umiejętność pełnego przekazania informacji, a także poprawność wykorzystanych środków językowych.

Matura 2024. Język angielski, poziom podstawowy. Arkusz CKE: Jak oceniana jest wypowiedź pisemna?

Podczas egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym maturzyści piszą list prywatny, e-mail, wpis na blogu bądź wpis na forum. Polecenie sformułowane jest w języku polskim, a w treści podane są także cztery główne punkty, na których zdający powinien się skupić i rozwinąć je.

Na jakie polecenia trafili abiturienci z 2023 roku? Uczniowie musieli napisać e-mail do kolegi z Anglii, w którym mieli poinformować o wygranej i powodach uczestnictwa w konkursie fotograficznym dla młodzieży, opisać, co przedstawiało zwycięskie zdjęcie, zrelacjonować przebieg wręczania nagród i zachęcić znajomego do udziału. Prócz tego maturzysta miał także opisać, w jaki sposób pomoże koledze w przygotowaniach.

Matura 2024 z języka angielskiego. Arkusze CKE z poprzednich lat

W 2022 roku absolwenci szkół średnich dostali z kolei polecenie, by podzielić się na swoim blogu informacjami o zakupie nowego roweru. "Napisz, dlaczego zdecydowałeś się dojeżdżać do szkoły rowerem, poinformuj, jak koledzy zareagowali na Twoją decyzję dotyczącą dojeżdżania do szkoły rowerem, opisz problem, który pojawił się pewnego dnia w trakcie dojazdu do szkoły rowerem, przedstaw swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem i poproś czytelników bloga o opinię na temat twojej propozycji" - brzmiała treść polecenia.

Jeszcze rok wcześniej także pojawił się wpis na blogu. "Zostałeś przyjęty do pracy w firmie, w której bardzo chciałeś się zatrudnić" - napisano, wskazując, że maturzysta ma wyjaśnić, dlaczego wybrał tę firmę, napisać, jakie kroki podjął, by zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, opisać, co najbardziej zaskoczyło go podczas rozmowy i poinformować, jak zareagował na wieść, że został przyjęty.

Egzamin na poziomie podstawowym z języka angielskiego odbędzie się 9 maja o godz. 9. Z kolei po godz. 14 w Interii pojawią się arkusze CKE, a także proponowane rozwiązania zadań, które specjalnie dla abiturientów opracują nasi eksperci.

Matura 2024. Arkusze CKE i rozwiązania w Interii - język polski i matematyka

We wtorek i środę maturzyści mierzyli się z językiem polskim i matematyką. Arkusze CKE i rozwiązania z języka polskiego dostępne są pod tym linkiem.

Proponowane rozwiązania zadań z matury z matematyki publikujemy tutaj.

