Trwają matury. Absolwenci szkół średnich napisali już obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wielu z nich uważa, że tegoroczne matury okazały się proste i przyjemne. Jednak co w sytuacji, kiedy matura 2024 jednak będzie niezdana? Czy w takiej sytuacji można odwołać się od wyniku? Jeśli tak, to jak to zrobić? Podpowiadamy.