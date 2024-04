Matura 2024. Przedmioty obowiązkowe na egzaminie

Maturzyści przestępujący do egzaminu maturalnego w 2024 roku oprócz obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, mają również obowiązek zdawać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Oto szczegółowa lista przedmiotów obowiązujących na maturze, która rozpocznie się już 7 maja:

Część pisemna:

język polski (poziom podstawowy; minimum 30 proc.),

(poziom podstawowy; minimum 30 proc.), matematyka (poziom podstawowy; minimum 30 proc.),

(poziom podstawowy; minimum 30 proc.), język obcy nowożytny (poziom podstawowy; minimum 30 proc.),

(poziom podstawowy; minimum 30 proc.), język mniejszości narodowej (jeśli był językiem wykładowym; poziom podstawowy; minimum 30 proc.).

Część ustna:

język polski (bez określania poziomu; minimum 30 proc.),

(bez określania poziomu; minimum 30 proc.), język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; bez określania poziomu; minimum 30 proc.),

(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; bez określania poziomu; minimum 30 proc.), język regionalny (jeśli był językiem wykładowym; bez określania poziomu; minimum 30 proc.),

(jeśli był językiem wykładowym; bez określania poziomu; minimum 30 proc.), język mniejszości narodowej (jeśli był językiem wykładowym; bez określania poziomu; minimum 30 proc.).

Przedmiot dodatkowy:

tegoroczni maturzyści mają obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (bez progu 30 proc.).

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej: Reklama

na poziomie podstawowym w części pisemnej obowiązkowo zdają egzamin z języka danej mniejszości narodowej.

Absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego:

w formule 2023 przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.

Dodatkowego przedmiotu rozszerzonego na egzaminie nie muszą zdawać osoby, które mają:

dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;

świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika;

certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Zarówno w części ustnej, jak i pisemnej absolwenci przystępują do egzaminu z tego samego języka obcego, który wybrali jako przedmiot obowiązkowy. Natomiast do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie przystępują tylko absolwenci szkół oraz oddziałów, w których język danej mniejszości był językiem wykładowym. Do egzaminu maturalnego z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym mogą przystąpić wszyscy absolwenci, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczali.

Matura 2024. Ile egzaminów maksymalnie mogą zdawać maturzyści?

Z informacji przedstawionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w informatorze o egzaminie maturalnym wynika, że oprócz czterech obowiązkowych egzaminów maturzyści mogą przystąpić do maksymalnie pięciu egzaminów z dodatkowych przedmiotów. Z poniższej listy można wybrać zarówno jeden obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym, jak i pozostałe dodatkowe nieobowiązkowe przedmioty: Reklama

biologia (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), język obcy nowożytny (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), język polski (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), matematyka (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) ,

(poziom rozszerzony) chemia (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), filozofia (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), fizyka (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), geografia (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), historia (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), informatyka (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), język mniejszości etnicznej (poziom rozszerzony),

(poziom rozszerzony), język regionalny (poziom rozszerzony).

Wybór dodatkowego przedmiotu na maturze 2024 nie zależy ani od typu szkoły, do której uczęszczał abiturient, ani od przedmiotów, których uczył się w szkole. Oznacza to, że jeśli maturzysta we własnym zakresie dokształcał się np. z języka łacińskiego lub filozofii, to może również zdawać te przedmioty na egzaminie maturalnym.

Abiturienci mają prawo do rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Mogą to jednak zrobić nie później niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego.

CKE wyjaśnia również, że jeżeli absolwent szkoły średniej zadeklarował, że przystąpi do egzaminu maturalnego z więcej niż jednego dodatkowego przedmiotu, ale ostatecznie nie przystąpił do egzaminów, to na świadectwie dojrzałości wynik z tych przedmiotów będzie wynosił 0 proc. Abiturient będzie mógł przystąpić do egzaminu z takiego przedmiotu w kolejnych latach, jednak wówczas będzie musiał wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

Matura 2024. Kiedy egzamin uważa się za zdany?

Maturę uważa się za zdaną, jeśli abiturient otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej oraz pisemnej. Co ważne, żaden z egzaminów nie może zostać unieważniony. Reklama

Egzamin maturalny jest uważany za niezdany, jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie został spełniony. Zatem wynik poniżej 30 proc. oznacza, że maturzysta będzie musiał pisać maturę poprawkową. Egzamin nie zostanie uznany za zdany także wtedy, jeśli komisja w sali egzaminacyjnej lub w trakcie sprawdzania prac stwierdzi, że abiturient rozwiązywał zadania niesamodzielnie.

Warto również pamiętać, że wyniki z przedmiotów dodatkowych (także z dodatkowego obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym), do których maturzyści przystępują dobrowolnie, nie będą wpływały na zdanie egzaminu, nawet poniżej progu 30 proc. Są one jednak odnotowane na świadectwie maturalnym.