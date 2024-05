W czwartek ponad 26 tysięcy abiturientów podeszło do rozszerzonej matury 2024 z chemii. W piątek odbędzie się natomiast egzamin maturalny na poziomie ponadpodstawowym z geografii. Test ten napisze niemal 62 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich.

Matura 2024. Geografia, poziom rozszerzony. Jak wygląda egzamin?

Egzamin rozpocznie się w piątek 17 maja o godz. 9 i potrwa 180 minut. W czasie tym maturzyści rozwiązać będą musieli od 25 do 35 zadań, za które w sumie do zdobycia będzie 60 punktów. Informacje te dotyczą zarówno testu opracowanego w nowej formule (2023), jak i tego stworzonego w starej (2015).

Rozszerzona geografia na maturze 2024. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi?

Jeśli uczeń, z uzasadnionego powodu, nie podejdzie do matury w terminie głównym, może skorzystać z dodatkowego , który wyznaczono na 12 czerwca na godz. 9.

Każdy maturzysta zobowiązany jest do napisania co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W przypadku testów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalność, oznacza to, że nie da się ich oblać. Rezultaty egzaminów tych mają jednak kluczowe znaczenie w trakcie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.