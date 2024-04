Matura 2024. Dni wolne od nauki w trakcie matur - przepisy

Początek maja to jeden z ulubionych momentów uczniów. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a dodatkowo wpada kilka dni wolnych z okazji majówki oraz egzaminów maturalnych. Okres wiosenny jest już wtedy w pełni, dlatego młodzież wykorzystuje przerwę od szkoły, aby spędzić czas na świeżym powietrzu. Z kolei dla maturzystów pierwsze dni maja to czas pełen stresu.

Według harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) w 2024 roku matury rozpoczną się 7 maja i będą trwały przez prawie cały miesiąc. Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone od 7 do 24 maja , natomiast ustne od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja .

Matury 2024. Kiedy wolne?

Uczniowie, którzy nie zdają matury w tym roku, mają wiele powodów do świętowania. Dla nich długi weekend majowy w 2024 roku może potrwać aż dziewięć dni - od 1 do 9 maja, a nawet dłużej, jeśli dyrektorzy uzupełnią harmonogram np. o 10 maja. To jednak nie wszystkie dni wolne od szkoły w tym miesiącu, ponieważ Boże Ciało przypada na 30 maja. Oznacza to, że jeśli dyrekcja ustanowi 31 maja dniem wolnym od zajęć, uczniowie mogą liczyć na kolejny czterodniowy weekend.