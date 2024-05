We wtorek absolwenci szkół średnich podeszli do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym . Matura z tego przedmiotu rozpoczęła się o 9:00 i potrwa 180 minut, co oznacza, że zakończy się o 12:00.

Matura 2024: Biologia na poziomie rozszerzonym. Jak wygląda?

W arkuszach uczniowie znajdą od 20 do 25 pytań, z czego od 14 do 17 pytań to pytania otwarte. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć maturzyści za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań to 60 pkt.