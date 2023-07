Wyniki matur pojawiły się w internetowym systemie ziu.gov.pl w piątkowy poranek. Julka z Zambrowa po zalogowaniu odetchnęła z ulgą. - Zdałam! Nie wierzyłam w siebie, szczególnie jeśli chodzi o język polski. Ale wszystko się udało i jestem bardzo zadowolona - mówi Interii. Jej wyniki? 72 proc. z języka angielskiego, 64 proc. z polskiego i 59 proc. z matematyki.

- Każdy martwił się o inny przedmiot, ale wśród moich znajomych wszyscy są pozytywnie zaskoczeni - dodaje Julka.

Matura, wyniki. "Miłe zaskoczenie"

Kinga z Krasnystawu wyniki matury poznała 10 minut po ich opublikowaniu. - Miałam nie patrzeć, bo obawiałam się, że pisemnego angielskiego nie zdałam, a tu miłe zaskoczenie - 32 proc., ale zdane. Liczyłam, że będę musiała mieć rok przerwy, ponieważ w maju nie poszedł mi ustny z tego samego przedmiotu. Teraz zostaje mi tylko przygotowanie się do ustnego angielskiego do poprawki w sierpniu i cieszę się, że mam taką możliwość - komentuje Interii.

- Co do reszty przedmiotów: z matematyki na poziomie podstawowym miałabym 100 proc., ale popełniłam błąd w jednym zadaniu i jest 91 proc., też jest dobrze. Z polskiego podstawowego również jestem pozytywnie zaskoczona: wynik 67 proc. jak na mnie jest super, bo jestem typowym ścisłowcem - tłumaczy Kinga.

A rozszerzenia? - Geografia - wynik jak na ilość materiału zadowalający - 57 proc. Co do królowej nauk z zakresu rozszerzonego, to zasada jest taka: albo zadania podejdą i wynik będzie super, albo nie. Mi nie podeszła pula zadań i wynik jest słaby - przyznaje maturzystka.

Wyniki matur. Jak poszła matura? Uczniowie komentują

Michał z Warszawy uzyskał 98 proc. punktów z języka angielskiego, 70 proc. z języka polskiego i 100 proc. z matematyki na poziomie podstawowym. - Byłem pewien 100 proc. z matematyki i to dla mnie jest najważniejsze. Czuję pewien zawód związany z językiem polskim, ale jednocześnie wiem, że ten egzamin nigdzie mi nie jest potrzebny - komentuje uczeń.

A rozszerzenia? Michał zdawał biologię (85 proc.), chemię (83 proc.), język angielski (93 proc.) i matematykę (78 proc.). - Zawiodłem się na tym ostatnim wyniku, ale te, które mam bez trudu wystarczyłyby w ubiegłych latach na dostanie się na kierunek lekarski na WUMie - mój pierwszy wybór. Pozytywnie z kolei zaskoczył mnie wynik z biologii. Przeszacowałem wcześniej swoje wyniki, ale zdecydowanie nie przeżywam ogromnego szoku, nie czuję się źle - podsumowuje Michał.

Jakub z Poznania o swoich wynikach mówi: - Jest lepiej niż myślałem. Najważniejsze, że rozszerzenia poszły super i jest większa szansa na dostanie się na studia - mówi Interii. Z rozszerzonej geografii uzyskał 88 proc., z języka niemieckiego 60 proc., a z języka polskiego: 54 proc. Wybiera się na geografię na UAM.

- Wszyscy moi znajomi zdali i są zadowoleni - mówi Jakub.

Wyniki matur. Konferencja CKE

Dyrektor CKE Marcin Smolik i wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedzieli wspólną konferencję, na której przedstawią wyniki matur 2023. Rozpocznie się o godz. 11 w siedzibie Ministerstwa Edukacji.

Dziś do wszystkich szkół średnich trafią świadectwa maturalne, aneksy oraz informacje o wynikach uzyskanych przez uczniów na maturze. Dokumenty mogą zostać odebrane przez tegorocznych maturzystów jeszcze tego samego dnia.

Aby zdać egzamin trzeba osiągnąć z każdej matury podstawowej wynik powyżej 30 proc. Co jednak, jeśli nie uda się uzyskać tego progu? Na takich maturzystów czeka termin poprawkowy matury.

Matura poprawkowa 2023 w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia, a w części ustnej - 21 sierpnia. Absolwenci szkół średnich, którzy w tym terminie będą pisać egzamin, wyniki otrzymają 8 września.

