Startuje matura z języka angielskiego. Przecieki? Maturzyści obstawiali, co będzie na egzaminie

Matura 2023 z wybranego języka nowożytnego rozpoczęła się o godzinie 9:00 i potrwa 120 minut. W tym czasie uczniowie będą musieli rozwiązać zadania z czterech części egzaminu. Pierwsza część to zadania ze słuchu. Po wysłuchaniu fragmentu wypowiedzi/rozmowy uczniowie odpowiadają na pytania, które odnoszą się do treści tego, co przed chwilą usłyszeli. Następnie zadania z czytania ze zrozumieniem, a także ze znajomości środków językowych. Na koniec krótka praca pisemna.

Matura. Przecieków brak, są za to typowania

I dziś maturzyści napiszą egzaminy w dwóch formułach - 2015 i 2023, oba egzaminy potrwają jednak tyle samo, inaczej niż miało to miejsce w przypadku egzaminu z języka polskiego. Najczęściej wybieranym językiem nowożytnym jest angielski, co ma swoje odzwierciedlenie także w wyszukiwaniu możliwych przecieków maturalnych. Już od rana w mediach społecznościowych pojawiały się hasła: przecieki z matury.

Dzień wcześniej wyciekły arkusze z języka polskiego. Na Twitterze pojawiły się zdjęcia zadań maturalnych z tego przedmiotu, na których widzieliśmy tematy wypracowań, które rzeczywiście znalazły się w arkuszach.

W przypadku języka angielskiego dominuje typowanie uczniów, którzy sami spekulują, czego można się spodziewać na egzaminie. W wyszukiwarkach królują zapytania: jak napisać maila po angielsku, mail po angielsku, przykładowy mail po angielsku, jak pisać bloga po angielsku, wpis na blogu po angielsku.

Wynika z tego, że uczniowie nie mają wątpliwości, że zmierzą się z jedną ze wspomnianych wyżej form: mail lub wpis na blogu. Maturzyści szukają również fraz odnoszących się do angielskiej gramatyki i słownictwa, np.: absolute past, simple present, present perfect.

Język angielski. Co było na zeszłorocznej maturze?

W ubiegłym roku na maturze z języka angielskiego pojawiły się pytania wymagające znajomości podstawowych czasów występujących w języku angielskim, a także słownictwa dotyczącego zakupów, jedzenia i wizyty w restauracji. Pisemna wypowiedź polegała z kolei na stworzeniu wpisu na bloga, w którym poinformujemy o zakupie roweru i przyjemnościach, jakie wiążą się z jazdą na nim.

Matura 2023 z angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi

