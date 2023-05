Maturzystka: Stres był mniejszy, bo wyciekły tematy i się potwierdziły

Matura ustna, tak jak pisemna, podzielona jest na dwie formuły - starą formułę 2015 dla uczniów po gimnazjach i nową formułę 2023 dla absolwentów czteroletnich liceów.

W obu formułach egzamin ustny trwa 30 minut.

Matura. Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego w formule 2023

- Na starej wersji matury ustnej uczeń losuje pytanie z tekstem kultury: fragmentem tekstu literackiego, fragmentem o tematyce językowej albo tekstu ikonograficznego - plakatu, obrazu, grafiki - mówiła Interii Ula Mojkowska-Kuklińska, polonistka z Białegostoku, która edukuje uczniów w sieci na profilach o nazwie Moje Lekcje Polskiego. Zadaniem maturzysty jest zaprezentowanie wypowiedzi na podstawie otrzymanego tekstu z użyciem kontekstu. - Może to być inny tekst literacki, film, a nawet tekst piosenki, a w przypadku tematu językowego chociażby własne doświadczenia komunikacyjne - tłumaczy polonistka.

W nowej formule maturzyści losują zestaw dwóch pytań - pierwsze oparte jest na puli 110 zadań jawnych i sprawdzi znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. Drugie polecenie jest podobne do tego, które otrzymają zdający maturę w formule 2015 i zaopatrzone jest w tekst kultury.

Matura ustna. Jakie były pytania?

Ola zdawała egzamin ustny w nowej formule, miała zatem dwa polecenia. - Wylosowałam temat nr 9. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Parandowskiego. Odniosłam się do Prometeusza i Antygony i jakoś poszło - opowiada maturzystka. - Nie przerobiłam wszystkich pytań wcześniej i byłam totalnie przerażona, ale na szczęście trafiłam na jeden z najłatwiejszych tematów - ocenia Ola.

Zobacz więcej: ChatGPT napisał maturę z polskiego. Polonistka: Błąd kardynalny. Wypracowanie niezaliczone

Jako drugie zadanie musiała się odnieść do obrazu oraz wyjaśnić, w jaki sposób twórcy dzieł ujmują upływ czasu w dziełach. - Obraz nie był w ogóle związany z tym tematem, wiec ciężko mi było to połączyć, ale ratowałam się "Panem Tadeuszem" - opowiada Ola. Maturę zdawała o godz. 11:30.

Jak mówi, w jej szkole maturzyści zdawali jednocześnie w dwóch salach i w obu była ta sama pula pytań. - Można było więc złapać jakiś temat. Tak samo te pytania są jednocześnie w innych szkołach. Słyszałam, że zmieniają się co dwie godziny, inne pytania były od 9 do 11, a już zupełnie inne od 11 do 13 - relacjonuje maturzystka. - Wszystko przebiega bardzo szybko, każdy przed salą wymienia pytania i sobie powtarza, także chwila moment i po wszystkim - dodaje.

Matura 2023. "Stres był, ale mniejszy, bo tematy się potwierdziły"

Inna maturzystka, Kinga, podchodziła go egzaminu maturalnego o godz. 12. Dostała pytanie 109. - Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. - Wrażenia? Stres był, ale mniejszy, bo przed wyciekły tematy i się potwierdziły. Temat może dla jednych łatwy, ale dla mnie nie był, mimo że go sobie opracowałam. W tak wielkim stresie wszystko umyka, co się chciało powiedzieć i do czego chciało się odwołać - wskazuje maturzystka. - Drugie zadanie natomiast brzmiało: Jak twórcy przedstawiają zakochanych i tekst "Pan Wołodyjowski" - wskazuje.

Zobacz więcej: Matura 2023. Ten przedmiot w całym kraju zdawały tylko dwie osoby

Kamila o godz. 11 zdawała egzamin maturalny w starej formule. Miała jedno pytanie: Jakimi środkami językowymi przedstawiony jest obraz przyrody. - Był fragment "Pana Tadeusza", opis chmur i nieba. Odniosłam się jeszcze do "Sonetów krymskich". Pytania zadawane przez komisję dotyczyły innych rodzajów środków językowych jakie znam i orientalizmu w sonetach - relacjonuje maturzystka.

- To był ciężki temat. Jako jedyna wylosowałam coś z nauki o języku i mi to nie podpasowało - dodaje.

Ustny język polski. Komisja "uśmiechała się i nakierowała"

Kinga pytana o ogólny przebieg egzaminu powiedziała jeszcze: - Komisja uśmiechała się i jak coś to nakierowała.

U Kamili było tak: - Jedna pani była z mojej szkoły, była bardzo miła i wręcz mi pomagała. Druga - z ogólniaka, one zawsze mocno ciągną za język, są lekko niemiłe.

Ola zaś relacjonuje: - Była jedna nauczycielka z naszej szkoły i jedna spoza, bardzo neutralnie do tego wszystkiego podchodziły. Na szczęście nie utrzymywały ze mną kamiennego kontaktu wzrokowego, co pomogło się skupić i trochę ulżyć nerwy. Oczywiście nic nie podpowiedziały, ale te dwa dodatkowe pytania też nie były straszne.

- Stres jest był przeokropny. Naprawdę się cieszę ze mam to już za sobą - podsumowuje Ola.

