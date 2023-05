Matura 2023. Zakończył się egzamin z języka angielskiego

Matura 2023

Po dwóch godzinach zmagań maturzyści zakończyli egzamin z języka angielskiego. Zdawało go blisko 97 proc. tegorocznych absolwentów szkół średnich. Przed egzaminem obyło się bez przecieków, były jednak typowania uczniów, co może pojawić się na maturze. O 14:00 pokażemy arkusze CKE i sugerowane przez naszych ekspertów rozwiązania. Zapraszamy do śledzenia!

Zdjęcie Drugi dzień matur we Wrocławiu, maturzyści zdawali dziś język angielski / Krzysztof Zatycki / Agencja FORUM