Zakończyła się matura rozszerzona z biologii. Egzamin trwał trzy godziny i został przeprowadzony w dwóch formułach - na starych zasadach i na nowych. Formuła 2015 (stara matura) i formuła 2023 (nowa matura) trwały 180 minut, jednak zawierały różne zadania.

Matura 2023. Arkusze CKE i rozwiązania

Z czym zmagali się tegoroczni maturzyści? Już o godz. 14:00 na naszej stronie pojawią się arkusze CKE wraz z zaproponowanymi przez naszych ekspertów rozwiązaniami. Eksperci rozwiążą zarówno zadania ze starej matury, jak i nowej.

Do matury z biologii przystąpiło ok. 46,8 tys. tegorocznych maturzystów. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych każdego roku. Wśród maturzystów z liceum biologia jest na czwartym miejscu pod względem częstotliwości wybierania, wśród absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia na piątym miejscu.

Na maturze z biologii uczniowie rozwiązują zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zagadnienia dotyczą takich działów jak np. ekologia, budowa i fizjologia człowieka, czy różnorodność biologiczna.

Wśród 25 pytań podczas zeszłorocznej matury maturzyści mieli np. określić wskazane etapy oddychania tlenowego, wytypować z listy choroby bakteryjne, czy też wykazać, że wirusy nie są wrażliwe na streptomycynę.

Trwają matury 2023. Jeden egzamin unieważniony

W poprzednich dniach maturzyści zdawali inne przedmioty dodatkowe: język angielski i WOS . W poniedziałek zakończyła się z kolei seria pisemnych egzaminów obowiązkowych. Maturzyści zdawali wówczas język polski, wybrany język nowożytny (najczęściej angielski) i matematykę.

Podczas tegorocznych matur mieliśmy już także pierwsze incydenty. W jednej ze szkół w zachodniej Polsce uczniowie będą musieli powtórzyć egzamin z matematyki . Matura została unieważniona, ponieważ jeden z maturzystów opublikował zdjęcia arkusza CKE w mediach społecznościowych. Egzamin zostanie powtórzony w czerwcu.

Matura 2023. Harmonogram:

Matura 2023. Arkusze CKE i rozwiązania, egzaminy obowiązkowe

