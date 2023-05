Spis treści: 01 Matura 2023 z języka angielskiego rozszerzonego

02 Matura 2023 z języka angielskiego rozszerzonego - nowa formuła

03 Matura 2023 z języka angielskiego rozszerzonego - kiedy wyniki

Matura 2023 z języka angielskiego rozszerzonego

Już jutro 9 maja część tegorocznych maturzystów przystąpi do egzaminu maturalnego z języka angielskiego rozszerzonego. Tego samego dnia odbędzie się również matura z rozszerzonej filozofii.



Każda osoba, która chciała podejść do matury w 2023 roku, musiała wybrać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Na napisanie matury z języka angielskiego zdecydowało się prawie 77 proc. uczniów liceów.



Od godziny 9 absolwenci zmagać się będą z nową maturą rozszerzoną z języka angielskiego. Matura 2023 różni się formułą od poprzednich egzaminów. Co we wtorek czeka maturzystów?

Reklama

Matura 2023 z języka angielskiego rozszerzonego - nowa formuła

Matura z języka angielskiego rozszerzonego trwać będzie 150 minut. Na egzamin maturalny należy zabrać ze sobą jedynie długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz dowód osobisty.

W porównaniu do poprzedniej wersji egzaminu zaszło parę zmian w nowej formule matury 2023 z języka angielskiego. Matura wciąż jest podzielona na cztery części:

rozumienie ze słuchu;

rozumienie tekstów pisanych;

znajomość środków językowych;

wypowiedź pisemna.

W każdej z nich doszło do pozornie drobnych zmian, które jednak dla maturzysty mają ogromne znaczenie. Zaczynając od części poświęconej słuchaniu, czas na nie został wydłużony o 5 minut. Maturzyści teraz spędzą 30 minut na wyłapywaniu z nagrań odpowiedzi.

W nowej formule matury z języka angielskiego rozszerzonego zmieniono również zadania dotyczące rozumienia ze słuchu. Od tego roku prócz zadań zamkniętych, obowiązywać będzie jedno zadanie otwarte. Sumarycznie rozumienie ze słuchania na maturze z języka angielskiego rozszerzonego będzie stanowić 25 proc. wyniku.

Kolejną częścią egzaminu maturalnego z angielskiego rozszerzonego jest rozumienie tekstów pisanych. W nowej formule pojawi się więcej zadań, bo od 4 do 5, gdzie w poprzednich maturach było ich od 3 do 4. Zadania te nie będą jedynie testowe. W tej części matury z angielskiego pojawi się zadanie otwarte. Ta część stanowić będzie 30% całego wyniku, gdzie wcześniej było to 26 proc.

Zwiększona liczba zadań pojawi się również w części matury ze znajomością środków językowych. W ubiegłych latach znajomość środków językowych to były 2 lub 3 zadania. Od matury 2023 zadań będzie od 3 do 4. Udział w wyniku z matury z rozszerzonego angielskiego tej części to 23 proc, natomiast wcześniej wynosił on 24 proc.

Zobacz więcej: Matura 2023. Formuła 2015 z języka angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi

Ostatnią częścią matury z języka angielskiego rozszerzonego jest wypowiedź pisemna. W tym sektorze nie doszło do żadnych zmian, poza udziałem procentowym w wyniku matury. Został on zmniejszony i będzie wynosić 22 proc., a nie jak wcześniej 26 proc.

Matura 2023 z języka angielskiego rozszerzonego - kiedy wyniki

Maturzyści trochę poczekają, zanim otrzymają wyniki z napisanych egzaminów. Wyniki z matury 2023 zostaną ogłoszone na stronie OKE 7 lipca 2023 roku. Już od godziny 8 każdy zdający będzie miał dostęp do wszystkich ocen, które otrzymał za egzaminy maturalne.

Jeśli komuś nie uda się zdać za pierwszym razem, to odbędą się także matury w terminie poprawkowym. Obecnie termin poprawkowego egzaminu maturalnego jest zaplanowany na 21 i 22 sierpnia.

Najnowsze informacje dotyczące matury 2023 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym - kliknij !

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

Zobacz również:

Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023. Jakie egzaminy czekają maturzystów w tym tygodniu? Harmonogram

Matura 2023. Sprawdź, co było na egzaminie z polskiego. Arkusze i rozwiązania