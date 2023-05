W czwartek 4 maja maturzyści z całej Polski pisali egzamin z podstaw języka polskiego. Mieliśmy jednak dwa różne arkusze. Jeden w formule 2015 (tzw. stara matura dla roczników sprzed reformy edukacji) i drugi w formule 2023, czyli tzw. nowa matura dla roczników, które zostały objęte reformą edukacji i uczą się na bazie zmienionej podstawy programowej.

Matura 2023 z języka polskiego. Były przecieki

- Poszło łatwo. Jestem nastawiona pozytywnie - mówiła Interii Julka z Zambrowa, która pisała starą maturę . - Zadania były całkiem proste i zrozumiałe - podobnymi wrażeniami dzieli się inna maturzystka, która z kolei pisała nową wersję egzaminu.

Reklama

Maturę napisał dla nas również ChatGPT. Jemu jednak nie poszło zbyt dobrze. Polonistka, która oceniała pracę sztucznej inteligencji wskazała, że egzaminu nie mogłaby zaliczyć, ponieważ w treści popełniono błąd kardynalny. Co narobił ChatGPT? Sprawdźcie sami!

Nie obeszło się również bez przecieków ! W sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy, z których jasno wynikało, jakie zadania są na egzaminie.

Formuła 2015. Język polski - arkusze i odpowiedzi

Z czym walczyli maturzyści? W formule 2015 było 12 zadań, które należało rozwiązać w oparciu o załączone do egzaminu teksty. Pojawiły się tam m.in. "Dialog" Józefa Tischnera, "Od homo sapiens do homo videns" Tomasza Kozłowskiego, czy też fragment "Lalki" Bolesława Prusa, który należało poznać po treści i prawidłowo wskazać, z jaką lekturą mamy do czynienia.

Ostatnie zadanie obejmowało z kolei wypracowanie na jeden z trzech poniższych tematów:

Zdjęcie Formuła 2015 - język polski / CKE

W tym miejscu możesz sprawdzić jak wyglądały arkusze CKE wraz z pełnymi odpowiedziami naszej ekspertki!

Formuła 2023. Język polski - arkusze i odpowiedzi

Matura w nowej formule wyglądała nieco inaczej. Maturzyści mieli 17 zadań, a na końcu wypracowanie, w którym należało wybrać jeden z dwóch tematów. W pierwszej części egzaminu uczniowie musieli przeczytać tekst "Po co człowiekowi czasowa zmiana miejsca" Agnieszki Krzemińskiej, a także "Sens podróżowania" Olgi Stanisławskiej. Następnie odpowiadali na pytania, które dotyczyły jednego lub obu tekstów jednocześnie.

Kolejny był tekst historycznoliteracki. Tu uczniowie przeczytali fragment o trojanie - wirusie komputerowym. Następnie musieli uzasadnić sens nazwy, odwołując się do mitu o wojnie trojańskiej. Później uczniowie znów musieli zestawiać dwa teksty - "Piosenkę o końcu świata" Czesława Miłosza i Apokalipsę św. Jana. To nie koniec. Uczniowie musieli także odpowiedzieć na pytania odnoszące się do utworów m.in. Jana Kochanowskiego (Pieśń IX), Adama Mickiewicza ("Oda do młodości"), czy też Sławomira Mrożka ("Tango").

Co ciekawe, wśród zadań pojawiły się również takie, w których tekst literacki lub wiedzę o lekturach należało zestawić z symboliką obrazu lub plakatu. Uczniowie musieli także przypisać fragment tekstu do konkretnej epoki literackiej, czy też utworu, z którego pochodzi.

Inne było także wypracowanie:

Zdjęcie Tematy wypracowań na maturze z języka polskiego, formuła 2023 / CKE

Sprawdź arkusz CKE z języka polskiego (formuła 2023) i zobacz prawidłowe odpowiedzi!



Matura 2023 z matematyki

W poniedziałek 8 maja egzamin maturalny z matematyki! W Interii pojawią się arkusze i rozwiązania, podobnie jak w przypadku matury z języka polskiego i angielskiego. Harmonogram matury 2023. Sprawdź tutaj

Czytaj także:

Matura 2023. Jak będą liczone punkty? Sprawdź!



Publikujemy arkusze CKE i rozwiązania. Sprawdź harmonogram

Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź



Matura. Zobacz zdania maturalne matematyka poziom podstawowy