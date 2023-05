Matura 2023 jest w tym roku inna. W tym roku wraca matura ustna, ale w nowej formule. Obowiązkowe są egzaminy ustne z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego. Aby zdać maturę, każdy uczeń musi do nich podejść. W tym roku maturzystów czekają jednak zmiany. Czego mogą spodziewać się uczniowie po dwuletniej przerwie?

Mniejsze wymagania z polskiego? Zmiany na maturze ustnej 2023

Matura 2023 Uczeń opublikował arkusz z matematyki. Maturę unieważniono

Jedną z najbardziej znaczących zmian na maturze, które weszły w tym roku w życie, jest pula pytań jawnych, która została dodana do formuły egzaminu z języka polskiego. Pierwotnie miała składać się 280 pytań, została jednak mocno zmniejszona. Ostatecznie jest to zestaw 110 zagadnień, które odnoszą się do lektur obowiązkowych. Zostały przygotowane przez CKE i będą stanowić pierwszą z dwóch części egzaminu ustnego.

Drugie zadanie maturalne przygotowane dla uczniów dotyczyć będzie innych tekstów kultury. Na podstawie fragmentu tekstu językowego, literackiego lub ikonograficznego abiturienci będą musieli odpowiedzieć na pytanie i odwołać się do innego tekstu kultury.

Zmianie nie uległ czas egzaminu ustnego. Każdy uczeń będzie miał 15 minut na przygotowanie się. Egzamin także powinien trwać 15 minut, z czego 10 poświęcone jest na monolog ucznia, a 5 to odpowiedzi na pytania egzaminatorów. Matura ostatecznie potrwa 30 minut. Aby ją zdać, należy otrzymać minimum 30 proc., które równa się 9 punktom.

Matura ustna 2023 z języka nowożytnego. Co się zmieni?

Od 10 do 23 maja będą się także odbywały egzaminy ustne z języka obcego nowożytnego. Ich dokładny termin jest ustalany przez daną szkołę.



W specjalnym komunikacie CKE poinformowała uczniów i nauczycieli, że egzamin maturalny w formule 2023 będzie przebiegał identycznie, jak w przypadku Formuły 2015. Zestawy zadań, na podstawie których uczniowie będą egzaminowani, nie różnią się od tych z poprzednich lat.

Matura 2023. Jak wygląda egzamin ustny z języka angielskiego?

Angielski to najchętniej wybierany język obcy nowożytny. Egzamin maturalny z angielskiego składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań — rozmowy z odgrywaniem roli, opisu miejsca, wydarzenia lub osoby oraz odpowiedzi na 5 pytań. Trzy z nich będą dotyczyły materiału stymulującego, natomiast dwa kolejne zostaną zadane przez komisję.

Główną różnicą pomiędzy egzaminami ustnymi jest to, że w przypadku polskiego, pytania są jawne.



Jednak na maturze z angielskiego treść zadań nie jest jawna. Egzamin jest przez to krótszy - uczeń nie ma możliwości wcześniejszego przygotowania. Matura trwa 15 minut, a w sali egzaminacyjnej nie mogą przebywać osoby nieuprawnione oraz inni zdający.

Matura 2023. Kiedy zostaną podane wyniki matury ustnej?

Na wyniki matur ustnych z języka angielskiego i polskiego maturzyści nie muszą długo czekać. Są one podawane po zakończeniu egzaminowania pięciu zdających oraz ostatecznym uzgodnieniu przez komisję wyników.

Wyniki mogą być podane publicznie, jeśli każdy zdający wyrazi na to zgodę. Tak jak w przypadku polskiego próg zdawalności wynosi 30 proc.

