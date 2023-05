Obowiązkowa matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym już jutro.

z matematyki już jutro. Z myślą o abiturientach, którzy chcieliby powtórzyć najważniejsze zagadnienia i przypomnieć sobie, co było na maturze podstawowej w poprzednich latach, wyszczególniamy najważniejsze zagadnienia i zamieszczamy arkusze maturalne z poprzednich lat.

Matura 2023. Kiedy jest matura z matematyki podstawowej? Ile potrwa?

Na pytanie kiedy jest matura z matematyki odpowiadamy, że egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie napiszą w poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00.

Na prawidłowe rozwiązanie arkuszy maturalnych z matematyki uczniowie będą mieli 180 minut, a za prawidłowe odpowiedzi do zdobycia jest maksymalnie 46 punktów, z czego: 29 pkt. za zadania zamknięte i 17 pkt. za zadania otwarte. Abiturienci dowiedzą się, jak poszło im na egzaminach maturalnych 7 lipca.

Aby zdać maturę podstawową z matematyki, trzeba będzie uzyskać przynajmniej 30 procent punktów.

Tych, którym nie uda się zdać, będzie czekać "poprawka" z matematyki. Egzaminy maturalne z matematyki na poziomie podstawowym w terminie poprawkowym obędą się 22 sierpnia 2023 r., a ich wyniki zostaną opublikowane 8 września 2023 r.

Matura 2023. Matura z matematyki na poziomie podstawowym. Jakie zadania?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się z zadań otwartych i zamkniętych. Wśród tych drugich mogą być m.in.:

zadania wielokrotnego wyboru,

zadania na dobieranie,

zadania typu prawda-fałsz.

Wśród zadań otwartych na maturze z matematyki 2023 będą nie tylko standardowe zadania rozszerzonej odpowiedzi, ale również:

zadania z "luką" - wymagające od ucznia uzupełnienia zdania, zapisania odpowiedzi kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami, jak również wykonania lub uzupełnienia wykresu albo tabeli;

- wymagające od ucznia uzupełnienia zdania, zapisania odpowiedzi kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami, jak również wykonania lub uzupełnienia wykresu albo tabeli; zadania krótkiej odpowiedzi - w których trzeba będzie wykonać proste obliczenia, zapisać rozwiązanie lub unaocznić swoje rozumowanie w dwóch lub trzech etapach.

Zawartość arkuszy maturalnych z matematyki 2023 jest tajemnicą, jednak pewne typy zadań powtarzają się co roku

Matura 2023. Co trzeba umieć, by zdać matematykę?

Aby zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym, na pewno trzeba opanować takie zagadnienia do matury podstawowej z matematyki jak:

liczby rzeczywiste (I),

wyrażenia algebraiczne (II),

równania czy nierówności (III, IV),

funkcje (V),

ciągi (VI),

optymalizacja (XIII),

planimetria (VII),

geometria analityczna (IX),

stereometria (X),

kombinatoryka (XI),

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (XII).

Liczby w nawiasach odnoszą się do treści nauczania podstawy programowej, która w pełnym zakresie dostępna jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( sprawdź tutaj ).

Dobra wiadomość dla tegorocznych maturzystów jest taka, że w tym roku ograniczono zagadnienia z zakresu dowodzenia (do maksymalnie jednego w arkuszu). Nie będzie również wymagane rozwiązywanie zadań na dowód geometryczny czy znajomość wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Oprócz tego zmniejszono wymagania co do znajomości wielomianów i stereometrii. Natomiast zadania z zakresu brył obrotowych zostały całkowicie usunięte, więc na pewno się nie pojawią.

Dobre przygotowanie do matury to klucz do sukcesu. Jednak, jeśli podczas egzaminu będziemy mieli tak zwaną "pustkę w głowie", nie panikujmy. Zamiast tego postarajmy się uspokoić, biorąc kilka głębokich wdechów i ponownie przeanalizujmy polecenie.

Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź

Matura 2023. Matura podstawowa z matematyki w poprzednich latach. Arkusze i odpowiedzi CKE

Sama teoria to za mało. Aby na egzaminie maturalnym czuć się pewnie i bez problemu zdać maturę podstawową z matematyki, konieczna jest praktyka w rozwiązywaniu konkretnych zadań.

Dlatego warto było rozwiązywać przed egzaminem dojrzałości pokazowe arkusze egzaminacyjne 2023 z matematyki dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .

Warto również sprawdzić w Interii, z jakimi pytaniami zmagali się abiturienci w poprzednich latach. Poniżej zamieszczamy odnośniki do egzaminów maturalnych z matematyki podstawowej wraz z gotowymi odpowiedziami z trzech poprzednich lat. Ich dokładna analiza pomoże usystematyzować wiedzę z tego przedmiotu.

Arkusze i odpowiedzi z matury podstawowej 2022 z matematyki

Arkusze i odpowiedzi z matury podstawowej 2021 z matematyki

Arkusze i odpowiedzi z matury podstawowej 2020 z matematyki

Zdjęcie Rozwiązane arkusze maturalne z matematyki na poziomie podstawowym znajdziecie w Interii / East News

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

