Kolejny tydzień matur 2023 oznacza nie tylko egzaminy pisemne, ale także ustne. Maturzystów czeka dużo wyzwań. Sprawdź, jakie matury odbędą się w poniedziałek 15 maja.

Matura 2023. Co będzie jutro na maturze?

W poniedziałek o godzinie 9:00 maturzyści podejdą do pisemnego egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Będą musieli się zmierzyć z pytaniami zamkniętymi oraz otwartymi. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 60.



Na rozwiązanie arkusza uczniowie będą mieli 180 minut. To oznacza, że egzamin zakończy się o godzinie 12:00.

Według danych CKE z maturą z chemii zmierzy się w tym roku 23 tys. osób. Na salę oprócz czarnego długopisu i dowodu osobistego uczniowie będą mogli także zabrać linijkę, kalkulator naukowy oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne. W przypadku zdawania matury w formule 2015, na salę można ze sobą zabrać jedynie kalkulator prosty.

Matura 2023. Jaki jest drugi pisemny egzamin w poniedziałek?

Tego samego dnia maturzyści podejdą do egzaminu z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie, którzy wybrali historię muzyki jako rozszerzony egzamin pisemny na maturze będą mogli otworzyć arkusze CKE o godzinie 14:00.

Na rozwiązanie egzaminu przewidzianych jest 180 minut.

Uczniowie będą musieli się podczas egzaminu zmierzyć nie tylko z zadaniami zamkniętymi. Większość poleceń na rozszerzeniu z historii muzyki wymaga bowiem sformułowania samodzielniej odpowiedzi. Wymagane jest także napisanie wypracowania.

Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku.

Jakie ustne egzaminy są 15 maja?

Maturzyści rozpoczynają także kolejny tydzień matur ustnych. W dalszym ciągu przeprowadzane są egzaminy maturalne z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Potrwają one do 23 maja.

Każda szkoła ustala dokładny termin egzaminu ustnego indywidualnie dla każdego ucznia.

Na wyniki nie trzeba będzie długo czekać. Uczniowie jeszcze tego samego dnia będą mogli się dowiedzieć, jaki uzyskali wynik na maturze ustnej.

