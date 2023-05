Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut. W tym roku egzamin odbywa się w dwóch formułach: 2023 - tzw. nowa matura, którą zdają uczniowie zreformowanych czteroletnich liceów oraz 2015 - tzw. stara matura - tę z kolei piszą głównie absolwenci techników. W nowej formule angielski zdaje ponad 121 tys. abiturientów.





Nowa matura z angielskiego. Co się zmieniło?

Na maturze rozszerzonej z języka angielskiego w nowej formule miały pojawić się nowe typy zadań. Zmianą są także polecenia otwarte na słuchaniu i czytaniu. Anna Klisz, autorka kursów maturalnych z języka angielskiego w rozmowie z Interią wymieniała tzw. "pewniaki".



Reklama

- Czasowniki modalne w przeszłości to pewniak, one zawsze się powtarzają. Do tego warto powtórzyć tryby warunkowe (0, I, II, III) oraz konstrukcje z zastosowaniem "wish" - radziła maturzystom.



Na maturze z angielskiego w formule 2023 obowiązują następujące wypracowania: dwie rozprawki - wyrażająca opinię oraz za i przeciw, list formalny i artykuł publicystyczny. Oceniana jest forma wypowiedzi. - Maturzyści powinni więc pamiętać, by artykuł miał tytuł a rozprawka tezę. Jeśli tego zabraknie, zdający może stracić punkty i nawet jeśli jego wypracowanie pod względem językowym będzie świetne, otrzyma punkty za poprawność, zakres środków leksykalno-gramatycznych, ale za formę już nie - tłumaczyła Anna Klisz.

Matura 2023. Te rozszerzenia najchętniej wybierają maturzyści

Matura 2023. U nas arkusze i rozwiązania

Maturzystom przypominamy, że w Interii codziennie publikujemy arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Dotychczas pojawiły się u nas rozwiązania z języka polskiego, matematyki, a także angielskiego na poziomie podstawowym w obu formułach. Dzisiaj o godz. 14:00 znajdziecie w naszym raporcie "Matura 2023" arkusze CKE z angielskiego (poziom rozszerzony, formuły 2023 oraz 2015) wraz z rozwiązanymi.

Maturę z angielskiego na poziomie podstawowym maturzyści zdawali 5 maja i oceniali ją jako łatwą. Również angliści uznawali, że zdający powinni sobie poradzić niemal ze wszystkimi zadaniami. - W zadaniu czwartym nagłówki zawierały dość zaawansowane słownictwo i dopasowanie ich do akapitów mogło sprawiać problemy - komentowała dla Interii na gorąco po maturze anglistka Agnieszka Białousz. Podkreśliła jednak, że pozostała część słuchania i czytania nie powinna być dla uczniów trudna. - Zadania na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych były łatwe, ponieważ zawierały bardzo typowe wyrażenia i struktury - wskazywała.

Publikujemy arkusze CKE i rozwiązania. Sprawdź harmonogram

Matura 2023. Przedmioty na poziomie rozszerzonym. Co musisz wiedzieć?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Ponadto zdający muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru (maksymalnie można podejść do sześciu takich egzaminów na poziomie rozszerzonym). Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.



Matura z przedmiotu do wyboru zdawana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.



Aby zdać maturę 2023, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Warto jednak postarać się o jak najwyższy wynik, który brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia.

Zobacz także: ChatGPT napisał maturę z polskiego. Polonistka: Błąd kardynalny. Niezaliczone

Matura 2023 z polskiego. Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi w nowej formule

Matura z angielskiego. Arkusz CKE i rozwiązania (formuła 2023)