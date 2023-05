Matura 2023. Dziś maturzyści zdają rozszerzony język angielski

Matura 2023

We wtorek maturzyści będą pisać egzamin na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego. Będą go także pisać uczniowie, którzy zdają go na poziomie dwujęzycznym. Po południu z kolei matura rozszerzona z filozofii.

Zdjęcie Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym startuje dziś o godz. 9:00 / 123RF/PICSEL