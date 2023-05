Matura 2023 - o której się zaczyna i ile potrwa?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym otwiera tegoroczny cykl maturalny. Rozpoczął się o godzinie 9:00. To właśnie o tej porze otwarto arkusze egzaminacyjne. Maturzyści na napisanie i sprawdzenie swoich prac będą mieli 240 minut, egzamin zakończy się o godzinie 13:00. Wyjątkiem są maturzyści zdający egzamin w Formule 2015, których egzamin potrwa 170 minut i zakończy się o godzinie 11:50.

Do egzaminu, który jest obowiązkowy, przystąpi w sumie 295 tys. osób. Część z nich będzie podchodziła do matury 2023 w nowej formule, będą to absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących. Natomiast uczniowie techników, absolwenci gimnazjów i poprawkowicze będą podchodzili do matury w starej Formule 2015.

Matura 2023 - na co trzeba uważać?

Ponieważ w 2023 roku do matury przystępują dwie grupy uczniów, każda z nich otrzyma inne arkusze egzaminacyjne.

Absolwenci liceów ogólnokształcących przystępujący do matury w Formule 2023 otrzymają arkusze w kolorze fioletowym. Będzie to łącznie 158 tys. osób. Absolwenci techników, zdający egzamin w Formule 2015 dostaną arkusze w kolorze pomarańczowym. Tych zdających będzie 137 tys. Każdy maturzysta na górze arkusza będzie poinstruowany, w jaki sposób ma sprawdzić, czy otrzymał odpowiedni arkusz.

Dodatkowo każdy zdający otrzyma naklejkę, którą będzie musiał przykleić do arkusza. Będą to literki E i M. W razie, gdyby literki na naklejkach i arkuszach się nie zgadzały, trzeba to natychmiast zgłosić komisji egzaminacyjnej.

Co wolno, a czego nie wolno zabrać na maturę?

Przede wszystkim na maturę nie wolno się spóźnić. Uczeń, który nie zdąży na godzinę 9:00 nie ma co liczyć na to, że zostaną mu otwarte drzwi. Będzie musiał podejść do egzaminu maturalnego w sierpniowym terminie poprawkowym.

Absolutnie zakazane jest też wnoszenie na salę telefonów oraz wszelkiego rodzaju nadajników czy odbiorników. Znalezienie takiego przedmiotu przy maturzyście poskutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego dla wszystkich zdających w danym pomieszczeniu.

Na maturę 2023 nie wolno wnieść również słowników ortograficznych. Dopuszczalny jest tylko czarny długopis i dowód tożsamości. Warto też wziąć ze sobą długopis zapasowy. Dozwolone są chusteczki, ale bez opakowania oraz butelka wody, ale bez etykiety. Nie wolno natomiast wnosić jedzenia czy też maskotek na szczęście.

