Matura 2023. Dziś egzamin z rozszerzonej fizyki. Co trzeba wiedzieć?

Matura 2023

Egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym to jeden z ostatnich egzaminów w dodatkowej sesji pisemnych matur w 2023 roku. Przystępują do niego uczniowie z zamiłowaniem do nauk ścisłych, którzy w przyszłości planują studia na kierunkach związanych z tym przedmiotem. Jakie zadania będą na rozszerzonej maturze z fizyki? Co można ze sobą zabrać na egzamin, a czego nie wolno wnosić? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Maturzyści przystąpią dziś do egzaminów rozszerzonych z fizyki oraz historii sztuki. O czym trzeba pamiętać? / Karol Makurat / Reporter