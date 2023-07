Jak przekazał szef CKE Marcin Smolik, egzamin w nowej formule zdało 91,1 proc. maturzystów, a w starej formule 74,6 proc.

Pisemną maturę podstawową z języka polskiego zdało 97 proc. abiturientów (98 proc. sukcesów w nowej formule, 95 proc. w starej), matematykę z zakresu podstawowego 88 proc. (94 proc. w nowej formule, 80 proc. w starej), a z pisemnej części podstawowej języka angielskiej 97 proc.

Na tegorocznej maturze lepiej poradzili sobie absolwenci liceów - tam odsetek sukcesów wyniósł 91,1 proc., a prawo do poprawki otrzymało 6,4 proc. Z kolei w technikach, szkołach artystycznych i szkołach branżowych maturę zdało 74,6 proc., a do poprawki może przystąpić 18,4 proc.

Smolik podkreślił, że jeśli maturzysta uważa, że jego egzamin został sprawdzony niewłaściwie, ma prawo do odwołania się od wyniku do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także dalej do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Wyniki matur 2023. CKE podała wyniki egzaminu dojrzałości

W ubiegłym roku egzamin dojrzałości zdało 78,2 proc. - wskazywały wyniki opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dane z początku lipca nie uwzględniają - co naturalne - wyników z sierpniowej sesji poprawkowej. Po uwzględnieniu wszystkich możliwych podejść ogólna zdawalność w poprzednim roku wyniosła 85 proc.

Aby zdać egzamin trzeba osiągnąć z każdej matury podstawowej minimum 30 proc. Matura poprawkowa 2023 w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia, a w części ustnej - 21 sierpnia. Absolwenci szkół średnich, którzy w tym terminie będą pisać egzamin, wyniki otrzymają 8 września.

Szef CKE przekazał, że w przyszłym roku maturzyści również będą zdawać egzaminy w dwóch formułach na bazie ograniczonych wymagań egzaminacyjnych. Od 2025 roku obowiązywać będzie pełen zakres podstawy programowej.

"Nowa" i "stara" matura. Dlaczego wprowadzono dwie wersje?

Tegoroczna matura była także pierwszą po czterech latach przeprowadzoną bez reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID-19, w związku z czym ponownie pojawił się egzamin ustny.

Po raz pierwszy pojawiła się także "nowa formuła" egzaminu, która sukcesywnie zastępować będzie swoją poprzedniczkę z 2015 roku. Co to oznacza?

"Starą maturę", czyli tę w formule 2015, napiszą głównie absolwenci techników, których reforma edukacji - przywracająca ośmioletnie podstawówki, czteroletnie licea oraz pięcioletnie technika - nie objęła.

"Nowa matura" w formule 2023 skierowana była z kolei do osób, które skończyły czteroletnie licea. Jedni i drudzy otrzymali dwa zupełnie różne arkusze maturalne. O tym jak sprawdzić dokładne wyniki matur informowaliśmy tutaj.

