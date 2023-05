Wcześniej problem z liczbą egzaminatorów zgłaszał wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, który w Programie I Polskiego Radia mówił, że do sprawdzania prac maturalnych z języka polskiego zgłosiło się mniej osób niż wskazywały potrzeby. Dlatego "będzie prawdopodobnie jeszcze jeden dodatkowy tydzień, w którym egzaminatorzy będą sprawdzali prace" - zapowiadał.

- Oznacza to, że prawdopodobnie będzie jeszcze jeden weekend sprawdzania prac. Zazwyczaj sprawdzanie trwało jeden weekend, będzie trwało pewnie dwa weekendy - wyjaśnił szczegóły sprawy dyrektor CKE Marcin Smolik.

Matura 2023. Brakuje egzaminatorów

Szef CKE pytany, czy potwierdza informację, że brakuje egzaminatorów sprawdzających prace z języka polskiego powiedział: "w skali kraju jest to około 200 osób mniej niż potrzebują okręgowe komisje egzaminacyjne".

O problemie Smolik mówił też w niedawnym wywiadzie dla Interii . Pytany, dlaczego liczba chętnych egzaminatorów spada, odparł, że chodzi o pieniądze.

- Egzaminatorzy zgłaszają nam, że stawki określone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki są niewystarczające, biorąc pod uwagę zarówno odpowiedzialność, która wiąże się ze sprawdzaniem, jak i fakt, że odbywa się to w ośrodkach sprawdzania. CKE popiera stanowisko egzaminatorów. Uważamy, że stawki powinny być wyższe. (...) W przypadku matury z języka polskiego w formule 2023, która została poszerzona, stawka w tym roku wynosi 52,33 zł brutto. Co prawda z roku na rok stawki dla wszystkich egzaminatorów są zwiększane, od 2017 roku do chwili obecnej wzrosły o ok. 40 proc. Natomiast nie mam złudzeń co do tego, że wciąż są niewystarczające. Minister Przemysław Czarnek również podziela to zdanie. Wspólnie informujemy o tym ministra finansów - mówił Smolik.

Dyrektor CKE dla Interii o maturze 2023

Matury rozpoczęły się w czwartek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić wyniki tegorocznych matur 7 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Przed rozpoczęciem matur dyrektor CKE mówił w wywiadzie z Interią o dwóch formułach tegorocznej matury. Obawy wśród maturzystów i nauczycieli budzi szczególnie formuła 2023 - nowa wersja matury dla roczników, które kształcą się w ramach zmienionej podstawy programowej. Pozostali uczniowie przystępują do starej formuły - 2015.

- Patrząc na maturę w formule 2015 i 2023 zupełnie z boku, można stwierdzić, że np. arkusze nowej formuły z języka polskiego zawierają trudniejsze zadania, bo i podstawa programowa została rozszerzona - przyznawał.

W tym roku nie obeszło się także bez przecieków. W sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy maturalnych, z których wynikało, że maturzyści mierzyli się m.in. z "Przedwiośniem" i "Panem Tadeuszem". Czytaj więcej na ten temat.

