Geografia na maturze 2023 jest jednym z popularniejszych przedmiotów dodatkowych. Zajmuje trzecie miejsce w wyborach maturzystów. W tym roku zdecydowało się na nią ponad 65 tys. zdających, w tym ponad 33 tys. to absolwenci liceów, którzy mierzyli się dzisiaj z formułą 2023 (fioletowy arkusz CKE) oraz ponad 31 tys. absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia, którzy rozwiązywali formułę 2015 (pomarańczowy arkusz CKE).

Matura 2023: Geografia. Tu arkusz CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE z geografii znajdziecie w tym miejscu o godzinie 14:00. Następnie minuta po minucie będziemy publikować kolejne możliwe odpowiedzi opracowane przez naszych specjalistów. Pojawią się poniżej.

Geografia, poziom rozszerzony, formuła 2023. Arkusz CKE (pobierz tutaj) + MAPA

Matura 2023: Geografia, formuła 2015, arkusz CKE i rozwiązania

Matura 2023 z geografii. Zasady oceniania arkuszy

Na maturze z geografii, formuła 2023 pojawiły się zarówno zadania otwarte jak i zamknięte. Łączna liczba punktów, które można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, to 60.

Zadanie zamknięte są oceniane - w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać - zgodnie z zasadami:



1 pkt - odpowiedź poprawna. 0 pkt - odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna bądź brak odpowiedzi;

lub 2 pkt - odpowiedź całkowicie poprawna, 1 pkt - odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna, 0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Z kolei za poprawne rozwiązanie zadania otwartego na maturze z geografii będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2 lub 3 punkty. Zasady oceniania będą opracowywane do każdego zadania odrębnie. "Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania" - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

Matura z geografii. Jak odwołać się od wyniku?

Geografia jest przedmiotem dodatkowym, co oznacza, że maturzyści deklarują, czy chcą podejść do egzaminu. W przypadku tego przedmiotu nie ma minimalnej liczby punktów, którą należy uzyskać, żeby zdać. Dobry wynik matury 2023 z geografii pomoże jednak w rekrutacji na wymarzone studia.

Maturzyści, pamiętajcie, że jeśli macie wątpliwości, co do wyniku, jaki uzyskaliście na maturze 2023 i uważacie, że powinniście dostać więcej punktów, macie prawo obejrzeć swój arkusz maturalny, a jeśli trzeba - odwołać się od wyniku matury 2023. Jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku tutaj - jak odwołać się od wyniku matury 2023?

Wszyscy maturzyści otrzymają świadectwa maturalne z wynikami 7 lipca.