Chemia na poziomie rozszerzonym nie jest egzaminem obowiązkowym. Pisali go dzisiaj tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. W całym kraju były to w sumie 32 tys. osób. Ponad 21 tys. zmierzyło się z chemią w formule 2023 ( fioletowy arkusz CKE ). Z kolei formułę 2015 (arkusz pomarańczowy) rozwiązywało ponad 10 tys. osób, w tym 2,4 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia oraz ponad 8 tys. absolwentów z lat ubiegłych.

Chemia, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi, formuła 2023

Czy matura 2023 z chemii była trudna? Tutaj już o 14:00 znajdziecie arkusz CKE - chemia, poziom rozszerzony, formuła 2023 następnie będziemy zamieszczać kolejne odpowiedzi. Maturzyści, śledźcie nas uważnie!

Matura 2023 z chemii. Jakie zadania w arkuszu CKE?

CKE informowała, że na maturze z chemii w formule 2023, którą zdawali absolwenci czteroletnich liceów (efekt reformy edukacji likwidującej gimnazja), pojawiły się zarówno zadania otwarte jaki i zamknięte.

"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z: rozumowaniem, argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii; zastosowaniem do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu; oceną wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników; projektowaniem doświadczeń chemicznych oraz interpretacją ich wyników; konstruowaniem wykresów, tabel, schematów; zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych; ochroną środowiska; zastosowaniem narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów" - zapowiadała Centralna Komisja Egzaminacyjna .

Matura: Chemia, formuła 2023. Zasady oceniania

W ubiegłym roku średni wynik matury z chemii wynosił 37 proc. Jak w tym roku oceniane będą arkusze maturzystów?

Jak podaje CKE, w zasadach oceniania zawarto przykłady poprawnych rozwiązań zadań otwartych, jednak akceptowane będą wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania (również te nieprzewidziane jako przykładowe odpowiedzi w schematach punktowania).

Maturzysta otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (spośród których jedna jest poprawna, a inne - błędne), nie otrzymuje punktów za żadną z nich. W zadaniach wymagających sformułowania wypowiedzi, takiej jak wyjaśnienie, uzasadnienie, opis zmian możliwych do zaobserwowania w czasie doświadczenia, oprócz poprawności merytorycznej oceniana jest poprawność posługiwania się nomenklaturą chemiczną, umiejętne odwołanie się do materiału źródłowego, jeżeli taki został przedstawiony, oraz spójność, logika i klarowność toku rozumowania. Sformułowanie odpowiedzi niejasnej lub częściowo niezrozumiałej skutkuje utratą punktu - wylicza CKE.

