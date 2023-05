Matura z matematyki trwała 170 minut (formuła 2015) lub 180 minut (formuła 2023). Podstawy tego przedmiotu to obowiązkowy egzamin. By go zdać, maturzysta musi zdobyć co najmniej 30 proc. punktów. W ubiegłym roku udało się to 86. proc. uczniów.

Tegoroczni maturzyści są podzieleni w ocenie trudności egzaminu. Dla jednych zadania były łatwe, dla innych wręcz przeciwnie. Dominują jednak wypowiedzi, z których wynika, że egzamin był banalny.

Arkusze CKE i odpowiedzi z matematyki. Matura 2023, formuła 2015

Matura 2023. Co było w ubiegłym roku?

W ubiegłym roku maturzyści walczyli m.in. z równaniami, które cyklicznie pojawiają się na egzaminie. Maturzyści rozwiązywali zadania także m.in. z funkcjami. Co o maturze 2022 mówili uczniowie? Zdania były podzielone!

Prace uczniów, jak co roku, sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki egzaminów 7 lipca. Poznamy wówczas ostateczny rezultat w skali kraju, a maturzyści poznają swoje wyniki indywidualne.

W poprzednich dniach maturzyści walczyli także z językiem polskim i językiem angielskim. Egzamin z języka polskiego spróbował również rozwiązać ChatGPT. Jak mu poszło? Jak się okazało, niezbyt dobrze. Nasza ekspertka była bezlitosna dla sztucznej inteligencji.

