- Opinia prokuratora Generalnego ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafi do prezydenta w najbliższym czasie - powiedziała w programie "Graffiti" Polsat News wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart . - Myślę, że wydarzy się to nawet dzisiaj, najdalej jutro - dodała.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Opinia trafi do prezydenta

Ejchart zaznaczyła, że nie wie co w opinii umieści Adma Bodnar. - Wolność panów Wąsika i Kamińskiego jest wyłącznie w rękach pana prezydenta. Uważam, że nie ma przesłanek, aby prokurator generalny zastosował przerwę w odbywaniu kary. Ona powinna być stosowana, kiedy istnieją szczególne względy. Może być nimi stan zdrowia, ale przede wszystkim, kiedy zostało niewiele do końca kary. Dzisiaj jest 14 dzień, gdyby to były dwa tygodnie do końca kary, bylibyśmy w innej sytuacji - oceniła Ejchart.