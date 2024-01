Żony Wąsika i Kamińskiego przed zakładami karnymi. "Jestem Maćku i mam to"

- Jestem Maćku i mam to, co tak naprawdę nie powinno się wydarzyć, bo nie powinno Ciebie tutaj być. Ale obiecałam że cię stąd wyciągnę i wyciągam z pomocą wielu ludzi tobie przychylnych. Wiem, że tak szybko, jak został wyprowadzony nakaz doprowadzenia was do zakładów karnych, to tak szybko będzie wydany, abyś mógł być razem z nami. Będę tu czekać na ciebie - mówiła przez mikrofon.