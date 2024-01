Żony Kamińskiego i Wąsika u prezydenta Dudy. "Trwa spotkanie"

"Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z panią Barbarą Kamińską - żoną Mariusza Kamińskiego i panią Romualdą Wąsik - żoną Macieja Wąsika " - napisano na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X. Do krótkiego wpisu dołączano także nagranie wideo , na którym widzimy małżonki polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz polskiego przywódcę, którzy zasiadają do stołu.

Film opublikowano niecałe 30 minut przed tym, jak Andrzej Duda wygłosi specjalne oświadczenie ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Komunikat, w którym poinformowano o wystąpieniu prezydenta pojawił się krótko po tym, jak Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym.

Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego. Jednocześnie zwrócono uwagę, że opinia prokuratora generalnego nie jest dla prezydenta Andrzeja Dudy wiążąca.

Żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika u prezydenta. W tle ułaskawienie

- Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są pierwszymi od czasów komunizmu więźniami politycznymi - powiedział Duda. - Panie przyszły po to, by prosić mnie o uwolnienie mężów - mówił 11 stycznia polski przywódca, argumentując, że zdecydował się na taki ruch, bo "panie przyszły do mnie prosić o uwolnienie posłów jak najszybciej, tym bardziej, że obydwaj rozpoczęli strajk głodowy".