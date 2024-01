Nastroje społeczne w sprawie Wąsika i Kamińskiego zbadała także sondażownia United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ankietowani zostali zapytani, o to czy Kamiński i Wąsik powinni być ułaskawieni i wyjść z więzienia. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 23,8 proc. badanych, a 11,1 proc. odpowiedziało "raczej tak". Co ciekawe, chociaż z badania przeprowadzonego przez IBRiS ponad połowa pytanych pozytywnie ocenia samą decyzję o wszczęciu procedury ułaskawieniowej, to większość ankietowanych drugiego badania nie chce, by Wąsik i Kamiński opuścili więzienie.