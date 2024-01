Obaj politycy PiS we wtorek wieczorem opuścili zakłady karne po tym, jak prezydent Duda zastosował wobec nich prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.

Jeszcze w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiadał: - Chcę, żeby państwo nie mieli wątpliwości co do mojego zdania w tej sprawie. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami - mówił. Wyjaśnił, że wynika to z decyzji sądu, a art. 99 konstytucji stawia sprawę jasno: - Jest wyrok, nie ma mandatu posła - dodał.