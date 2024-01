Czy samo ogłoszenie decyzji sprawi, że byli szefowie CBA wyjdą na wolność jeszcze dzisiaj? Z informacji Interii wynika, że prezydent Andrzej Duda podczas wygłaszania swojego oświadczenia wyraźnie zaapeluje do dyrekcji zakładów karnych, żeby Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wypuścić niezwłocznie, czyli jeszcze dzisiaj i zadeklaruje, że wszystkie potrzebne do tego dokumenty dostarczy najszybciej, jak się da . Podpisane akty łaski mają wyjść z Pałacu jeszcze dzisiaj.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Kiedy mogą opuścić zakłady karne?

Andrzej Duda czekał z ogłoszeniem decyzji o ułaskawieniu na dokumenty, które - zgodnie z procedurą opisaną w kpk - miał otrzymać od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara . We wtorek po południu minister Bodnar przekazał akta sprawy Kamińskiego i Wąsika do Kancelarii Prezydenta. Minister zarekomendował, aby nie stosować prawa łaski wobec skazanych polityków PiS.

Ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego. Negatywna opinia ministra Bodnara

"Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec p. Macieja Wąsika i p. Mariusza Kamińskiego" - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu resortu sprawiedliwości. Jak podkreślono, do akt załączony został wniosek o to, by nie korzystać z prawa łaski, a także stanowisko prokuratora generalnego w tej sprawie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że opinia Adama Bodnara nie jest dla prezydenta Andrzeja Dudy wiążąca.