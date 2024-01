Według ministra sprawiedliwości "prawo łaski to akt arbitralny". - Panowie Wąsik i Kamiński złamali prawo, zostało to potwierdzone wyrokiem sądu - doprecyzował.

Adam Bodnar odpowiada prezydentowi: Nie chciałem wejść w grę

Senator XI kadencji odpowiedział także na wystąpienie prezydenta, w którym Andrzej Duda krytykował działania ministra sprawiedliwości. - Ten argument (humanitarny - red.) był wielokrotnie używany, prezydent wcześniej go podnosił w liście do mnie, ale to są bardzo poważne decyzje. Wysyłają one sygnał do społeczeństwa, pytani jesteśmy przez obywateli "co z równością prawa?". Czy każdy, kto podejmuje protest głodowy może liczyć na lepsze traktowanie ze strony organów państwa? - wskazywał prawnik.