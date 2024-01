Rozpoczął się protest "Wolnych Polaków". Pod Sejmem zgromadziły się tłumy ludzi z biało-czerwonymi flagami. - Jest nas bardzo dużo, ale jakby to przeliczyć na piękny, wiosenny dzień to byłoby nas nawet 3 razy więcej - rozpoczął przemówienie prezes PiS.

Protest "Wolnych Polaków". Kaczyński ostrzega przed planem "zniszczenia Polski"

- Chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwie rzeczy. Chodzi o zniszczenie Polski jako kraju, to chce zrobić Unia Europejska - mówi Jarosław Kaczyński.

- To jest groza. Polska ma być terenem zamieszkiwanym przez Polaków - dodał.

- My tu mamy stracić wszelkie uprawnienia, włącznie z polityką zagraniczną. Będziemy terenem zamieszkania Polaków. Następnie, jest to plan okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest pełne uzależnienie finansowe od Niemiec - dodał.

- Jeśli tu protestujemy, to jest pierwszy raz. My nie możemy tego zrobić raz, musimy robić to wiele razy. Obronimy Polskę, zwyciężymy! A jeśli chcemy zwyciężyć, to musimy zmienić tę władzę. Nawet nie minął miesiąc ich rządów, pamiętajmy, że to jest rząd 13 grudnia, co jest bardzo symboliczne. Musimy to za pomocą kartki wyborczej zmienić. Zmienić tak, żeby już nie mogli wrócić. Bo to nie jest polska władza, to jest władza niemiecka - oznajmił Kaczyński.



J. Kaczyński: Zaprotestujcie przeciwko przetrzymywaniu naszych towarzyszy broni

Według prezesa PiS wraca "wraca imperializm niemiecki". - Niedawno niemiecki imperialista o nazwisku (Manfred, lider Europejskiej Partii Ludowej - red.) Weber powiedział, że popiera wszystkie działania Donalda Tuska - dodał prezes PiS.

- Kończę jednym wezwaniem. Kiedy będziemy Was zapraszać do Polski, czy w inne miejsca, to przyjdźcie, namawiajcie, bo tę walkę trzeba rozstrzygnąć, ale przy urnie. I my musimy tych urn mocno pilnować, bo jak to było w tych wyborach to nie wiadomo - zakończył wystąpienie Jarosław Kaczyński.

Polityk podkreślił jednak, że "nie wzywa do nieuznawania wyniku wyborów". Po kilku minutach prezes Pis wezwał do do krótkich protestów pod placówkami penitencjarnymi, w których są osadzeni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

- Niektórzy z Was, którzy będą wracać przez Radom, a część przez Ostrołękę. Zatrzymajcie się na chwilę i krótko zaprotestujcie przeciwko przetrzymywaniu naszych towarzyszy broni - oznajmił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz również: Jarosław Kaczyński reaguje na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy

Protest "Wolnych Polaków" przed Sejmem

Organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość "Protest Wolnych Polaków" rozpoczął się w czwartek po godz. 16 przed Sejmem. Wśród tłumu widać wiele flag narodowych oraz transparenty z logo "Solidarności". Zebrani skandują m.in.: "Wolna Polska", "Tusk do celi, nie do Brukseli" oraz "Wolne media, wolne sądy, wolni ludzie".

Na transparentach widać hasła: "Protest Wolnych Polaków", "Tyrania bezprawia", "Zamknąć łapówkarzy, uwolnić bohaterów", "Ruda wrona orła nie pokona" i "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz". O godz. 18 uczestnicy protestu sprzed Sejmu przejdą w "Marszu Wolnych Polaków" na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

W ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji prasowej, że manifestacja odbędzie się "w obronie wolności słowa, mediów i demokracji". Zdaniem Kaczyńskiego "z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem".

Prezydent wszczął postępowanie ułaskawieniowe

Prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zawnioskował też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił osadzonych na czas postępowania ułaskawieniowego.

- Zdecydowałem się, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe - oświadczył Andrzej Duda. - Miejsce tych ludzi jest w domu. Miejsce ludzi, którzy walczyli z korupcją nie jest w więzieniu - podkreśliła żona Macieja Wąsika. Jeszcze w połowie grudnia Andrzej Duda informował, że nie rozważa ponownego ułaskawienia polityków.



Andrzej Duda spotkał się w czwartek z żonami skazanych polityków PiS - Barbarą Kamińską i Romą Wąsik. Jak poinformował po tym spotkaniu, małżonki Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika poprosiły go, by doprowadził do jak najszybszego uwolnienia ich mężów, którzy zapowiedzieli rozpoczęcie strajku głodowego.

Według Dudy, Kamiński i Wąsik są "pierwszymi w Polsce od 1989 r. więźniami politycznymi".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!