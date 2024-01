Decyzja prezydenta o ponownym zastosowaniu prawa łaski porządkuje sytuację, ale w kwestii mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika niczego nie zmienia - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Marszałek dodał, że politycy PiS nie wrócą do Sejmu, a ich mandaty poselskie "utracili w sposób bezpowrotny". To pierwsza wypowiedź marszałka Sejmu po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o wszczęciu procedury ułaskawieniowej w stosunku do polityków PiS.