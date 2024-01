Mecenas poinformował, że kontaktował się we wtorek telefonicznie ze swoim klientem.

- Lekarze decydują, czy parametry są zagrożone czy nie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć, co do parametrów bieżących - mówił, pytany o stan zdrowia Mariusza Kamińskiego. Dodał, że "wszystko, w przypadku takiej choroby (cukrzyca - red.) może się zdarzyć w ciągu kilku godzin".

Politycy PiS w więzieniu. "Sprawa nie zamyka się"

Przekazał, że wtorkową decyzję Adama Bodnara o rekomendowaniu nieudzielania prawa łaski skazanym politykom PiS odbiera jako lekceważącą. Posiłkował się opinią prof. Ryszarda Piotrowskiego o tym, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami. - Mamy do czynienia z dyskusją, co dalej z mandatem, co dalej z immunitetem - wskazywał.

Ośmiodniową "lekturę akt" przez prokuratora generalnego mec. Michał Zuchmantowicz określił jako zbyt długą. - Sprawa na tle pozbawienia wolności osoby, którą może chronić immunitet, nie zamyka się - zapewnił.

- W mojej ocenie żyjemy w takim systemie prawnym, że nie można sobie dobierać, że jedno orzeczenie istnieje, a jedno nie istnieje - mówił dalej. Przekazał, że trzeba się cofnąć z sytuacji "absurdu", kiedy kwestionowane są orzeczenia jednej z izb Sądu Najwyższego.

W przypadku podpisania prawa łaski przez prezydenta stosowny dokument trafi do sędziego dyżurnego.

Mec. Michał Zuchmantowicz podkreślił, że ewentualna procedura uwolnienia Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika, jeśli zostaną ułaskawieni, może zająć około sześć godzin.

Ruch prokuratora generalnego

Adam Bodnar przekazał we wtorek do prezydenta akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec byłego szefa MSWiA i jego zastępcy.

"Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały przekazane akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec p. Macieja Wąsika i p. Mariusza Kamińskiego" - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu resortu sprawiedliwości.

Jak podkreślono, do akt załączony został wniosek o to, by nie korzystać z prawa łaski, a także stanowisko prokuratora generalnego w tej sprawie. Jednocześnie zwrócono uwagę, że opinia prokuratora generalnego nie jest dla prezydenta Andrzeja Dudy wiążąca.

O tym, że opinia prokuratora generalnego ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafi do prezydenta Dudy w najbliższym czasie informowała we wtorek rano wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. - Myślę, że wydarzy się to nawet dzisiaj, najdalej jutro - przekazała w programie "Graffiti" w Polsat News.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!