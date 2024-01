Sprawdzono warunki w celi Mariusza Kamińskiego. Komunikat RPO

RPO: Warunki pobytu w areszcie Mariusza Kamińskiego są bardzo dobre

Co więcej, dyrektor, w oparciu o opinię lekarzy, wystąpił do sądu penitencjarnego o zgodę na przymusowe żywienie Kamińskiego, na co organ wymiaru sprawiedliwości wyraził zgodę. Jeśli skazany będzie się sprzeciwiał, o dokonaniu zabiegu orzekać będzie sąd penitencjarny. "Po wykorzystaniu przysługujących skazanemu w myśl tego przepisu środków prawnych Rzecznik Praw Obywatelskich będzie podejmował dalsze kroki, jeśli tylko poweźmie informację, że może dochodzić do naruszenia praw skazanego" - zaznaczono w komunikacie.