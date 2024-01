Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer zabrał głos podczas rutynowej konferencji prasowej zorganizowanej w Brukseli.

Urzędnik był pytany o sprawę zatrzymania i pozbawienia wolności polityków PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jednak odmówił komentowania sytuacji.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Komisja Europejska reaguje

- Jak wiadomo, nie odnosimy się do konkretnych działań w państwach członkowskich. W tym przypadku też się nie wypowiemy - oświadczył przedstawiciel KE.

Jak zapewnił, w kwestii praworządności - czy to w Polsce, czy w innych krajach - KE publikuje co roku sprawozdanie na ten temat.

- Tam jest przedstawiana analiza. Czasami mamy pewne wątpliwości, co do procesów w pewnych państwach członkowskich. Nie odnosimy się jednak do żadnych konkretnych, jednostkowych przypadków - dodał Eric Mamer.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani. Chaos prawny

Były szef CBA i MSWiA w rządzie PiS Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach po orzeczeniu Sądu Najwyższego.

Po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych na początku czerwca 2023 roku Izba Karna SN uchyliła umorzenie sprawy byłych szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Decyzja miała związek z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych polityków.

Po decyzji sprzed świąt Bożego Narodzenia marszałek Szymon Hołownia, po zaczerpnięciu opinii prawnej Kancelarii Sejmu, zdecydował o wygaszeniu mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika, a co za tym idzie, obaj stracili również swoje immunitety.



Na początku stycznia nieuznawana przez unijny wymiar sprawiedliwości Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła decyzję Hołowni. To posunięcie budzi jednak wątpliwości wielu prawników i konstytucjonalistów, w opinii których SN nie miał do tego uprawnień. Potwierdziła to także środowa decyzja Izby Pracy SN stwierdzająca, że uchylenie mandatu Kamińskiego było zasadne.

Wąsik i Kamiński zatrzymani. Akcja w Pałacu Prezydenckim

We wtorek rano pojawiła się informacja, że do policji wpłynęły wnioski sądu o dokonanie zatrzymania wszystkich prawomocnie skazanych w sprawie, w tym również polityków PiS. Kamiński i Wąsik mieli zostać ujęci jeszcze przed południem, jednak na zaproszenie prezydenta udali się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przebywali do późnego wieczora.



Gdy Andrzej Duda udał się na spotkanie z przedstawicielami opozycji białoruskiej do Belwederu, do siedziby głowy państwa przy Krakowskim Przedmieściu wkroczyli funkcjonariusze policji, którzy zrealizowali postanowienie sądu i zatrzymali obu skazanych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali najpierw przewiezieni na komisariat przy ulicy Grenadierów, a następnie do aresztu na warszawskim Grochowie, gdzie aktualnie przebywają. Były szef MSWiA przekazał w oświadczeniu opublikowanym w środę przed południem, że jest więźniem politycznym i w ramach protestu rozpoczął głodówkę.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!