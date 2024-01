Radom: "Spontaniczna manifestacja" przed zakładem. W roli głównej Marek Suski

Wspominany Marek Suski próbował dostać się do aresztu, jednak nie został wpuszczony przez służby. Wcześniej policjanci zaapelowali do manifestujących, by odsunęli się dalej od więziennej bramy. W trakcie rozmowy z dziennikarzami Suski miał powiedzieć także, że "być może ci, którzy doprowadzili do umieszczenia Mariusza Kamińskiego w tym areszcie, w przyszłości sami się w nim znajdą" - pisze Echo Dnia.